«Запах гари, едкий дым». Новосибирцы, встречавшие Новый год на Алтае, заявили на отель в полицию

28-летняя Екатерина Вологдина из Новосибирска, отдыхавшая вместе с семьей в новогодние праздники в эко-отеле «Алтика» в Горном Алтае, написала заявления в полицию по поводу дыма и запаха гари в номере. Судя по сообщению в ее Instagtam, инцидент произошел перед самым Новым годом, когда они с мужем сели за праздничный стол, а дети уснули в комнате.

Екатерина Вологдина с мужем и двумя малышами приехала в эко-отель 30 декабря. Поселилась семья в двухэтажном коттедже, где на первом этаже — камин для самостоятельного растапливания, рассказывает она.

Труба камина проходит через комнату, где они остановились, и выходит на крышу.

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Вечером 31 декабря женщина уложила детей спасть и поставила видеоняню в комнату. Затем они сами растопили камин и сели за стол. В 23:30 от крика сына сработала видеоняня, сообщает Екатерина. Когда она забежала в комнату, увидела дым и почувствовала запах гари.

«Сын орет, дочь закашливается. Я быстрее хватаю их и несу на первый этаж, ору мужу. Он бежит открывает все окна, пожарная сигнализация не срабатывает! У меня шок! Если бы не крик сына и видеоняня и я не зашла к ним, они бы просто не проснулись от угарного дыма и задохнулись», — полагает она.

Отдых в Горном Алтае. @vologdeka

В Instagram молодой женщины — подробный и весьма эмоциональный рассказ, как она общалась с сотрудниками отеля. Управляющая ей рассказала, что таких ситуаций ранее не было и каждую неделю проходит проверка каминов и труб.

Опубликовано и видео. На одном из них зафиксирован разговор с сотрудником отеля на следующий день после инцидента. Он говорит, что в тот день видел в комнате «просто дымок».

В дальнейшем представитель отеля вышел на связь с женщиной, но о результатах переговоров она не сообщает.

Вероятно, теперь в том, что произошло, будет разбираться полиция и МЧС: 1 января женщина написала заявление. Часть заявления в отдел полиции по Майминскому району также опубликована в соцсети — его принял капитан Леньшин.

Представители отеля пока никаких официальных заявлений не сделали.

В комментариях к посту вспоминают инцидент в Алтайском крае, когда от угарного газа на турбазе погибла вся семья из четырех человек.