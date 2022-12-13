13 декабря
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Происшествия

Запинала чужую машину пьяная россиянка

Пьяная жительница Саратова напала на чужой автомобиль, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает областной главк МВД.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Местная жительница услышала, как у ее автомобиля Renaut Duster, припаркованного во дворе, сработала сигнализация. Выйдя на улицу, она увидела неизвестную, которая руками и ногами наносила мощные удары по машине.

Женщина вызвала полицию, пишет Газета.Ru. Задержали 48-летнюю саратовчанку. Она призналась в содеянном и объяснила, что в момент повреждения машины находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сумма ущерба — почти 43 тыс. рублей. Ранее пьяный и мстительный барнаулец закидал камнями не тот автомобиль.

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