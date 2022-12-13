Запинала чужую машину пьяная россиянка

Местная жительница услышала, как у ее автомобиля Renaut Duster, припаркованного во дворе, сработала сигнализация. Выйдя на улицу, она увидела неизвестную, которая руками и ногами наносила мощные удары по машине.
Женщина вызвала полицию, пишет Газета.Ru. Задержали 48-летнюю саратовчанку. Она призналась в содеянном и объяснила, что в момент повреждения машины находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сумма ущерба — почти 43 тыс. рублей. Ранее пьяный и мстительный барнаулец закидал камнями не тот автомобиль.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!