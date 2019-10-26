Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Запуск ТЭЦ в Яровом задерживается. Горожане спасаются обогревателями

Запуск котла на остановленной в Яровом ТЭЦ задерживается на два часа. Причин несколько, но все они связаны с техническими сложностями при проведении ремонта, — сообщил глава города Виталий Самобочий.

На ТЭЦ Ярового.
На ТЭЦ Ярового.
Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

Главная причина задержки, по словам главы города, в том, что затянулась установка листов брони в барабанной мельнице из-за поломки подъёмного крана.

«Это все массивные предметы общим весом несколько тонн. При этом работы проводятся в сложных затрудненных условиях. К примеру, один лист брони весит 70 килограммов, а устанавливать их приходится в стеснённых условиях», — рассказывает Виталий Самобочий.

Как уверяет Самобочий, городские власти контролируют температуру в домах яровчан и на соцобъектах. По его словам, температура в помещениях соцучреждений составляет + 20, +23 градуса, для поддержания температурного режима используют обогреватели.

В жилых домах температура колеблется от + 17 до + 23 — в зависимости от того, пользуются ли сами жильцы обогревателями.

Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко провел оперативное совещание по видеосвязи с главой Ярового Виталием Самобочим. Без тепла в городе с остановленной ТЭЦ остаются более сотни многоквартирников и более тысячи частных жилых домов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость