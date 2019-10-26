Запуск ТЭЦ в Яровом задерживается. Горожане спасаются обогревателями

Главная причина задержки, по словам главы города, в том, что затянулась установка листов брони в барабанной мельнице из-за поломки подъёмного крана.
«Это все массивные предметы общим весом несколько тонн. При этом работы проводятся в сложных затрудненных условиях. К примеру, один лист брони весит 70 килограммов, а устанавливать их приходится в стеснённых условиях», — рассказывает Виталий Самобочий.
Как уверяет Самобочий, городские власти контролируют температуру в домах яровчан и на соцобъектах. По его словам, температура в помещениях соцучреждений составляет + 20, +23 градуса, для поддержания температурного режима используют обогреватели.
В жилых домах температура колеблется от + 17 до + 23 — в зависимости от того, пользуются ли сами жильцы обогревателями.
Ранее сообщалось, что зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко провел оперативное совещание по видеосвязи с главой Ярового Виталием Самобочим. Без тепла в городе с остановленной ТЭЦ остаются более сотни многоквартирников и более тысячи частных жилых домов.