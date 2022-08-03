Зарезали врача-терапевта в подъезде многоквартирного дома

2 августа в Оренбурге было совершено убийство врача-терапевта, сообщает региональный СКР.

Тело 25-летней девушки обнаружили на лестничной площадке многоквартирного дома.

По данным ТАСС, девушка работала в больнице имени Пирогова. Она скончалась от множественных колото-резаных ран.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве врача-терапевта в Оренбурге, пишет Lenta.ru.

Ранее пациент с ножом напал на тульских медиков и погиб при задержании.