Зарезанная в Новосибирске беременная женщина несколько раз просила помощи у полиции

Подробности жизни и гибели 32-летней омички Натальи, которую на 8-м месяце беременности зарезал бывший сожитель в подъезде одного из домов Новосибирска, рассказывает « НГС55 ».

Напомним, ранее в Омске задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей беременной сожительницы. После нападения он покинул Новосибирскую область и скрывался в одной из омских гостиниц.

Близкие погибшей рассказывают, что Наталья полгода содержала сожителя Рустама Фатуллаева — по их словам, он игроман, алкоголик и тиран. Якобы мог жестоко наказать даже за опоздание с работы. Женщина не выдержала и сбежала от него.

С 15 января Наталья жила в квартире у знакомого. Последние несколько дней она жаловалась на то, что за ней следят друзья Рустама. В день убийства, 27 января, сожителя неоднократно видели в подъезде дома. Он караулил Наталью с 11 часов утра.

«Это было запланированное убийство. Там не было никакого конфликта, не было ссоры. Он ждал ее с ножом, чтобы зарезать — это предумышленное убийство», — считает хозяин квартиры, где в последние дни жила Наталья.

Убийство попало на камеры видеонаблюдения. Рустам избил женщину и ударил ножом. Наталья скончалась в больнице, спасти ребенка не смогли.

По словам источника издания, за полчаса до убийства мужчина купил в магазине возле дома бутылку водки. Следователи по чеку от покупки и вычислили ФИО.

Влюбленные СС0

В Новосибирске Наталья работала руководителем транспортной компании.

«Сама, своим умом работала в этой должности, развивалась. Взяла в ипотеку квартиру на Большевичке, тысяч 900 за нее выплатила. Купила машину. Была профессионалом, ее ценили. И вот встретилась с этим Рустамом», — рассказал приятель погибшей.

Знакомство с Рустамом случилось в июле 2018 года. Почти сразу он начал жить у нее в квартире. Своим знакомым женщина рассказывала, что сожитель сидел дома и выпивал.

Рустам, по словам близких Натальи, родом из Тюмени — из родного города уехал из-за долгов. Погибшей он также был должен около 200 тыс. рублей.

По словам родных Натальи, последние несколько месяцев она рассказывала, что отношения с Рустамом ухудшились: он начал ее бить, несмотря на беременность.

«Она очень хотела эту девочку. Для Наташи это была долгожданная беременность. Она ее очень ждала. Даже несмотря на отношения с Рустамом и попытки расстаться. Она планировала воспитывать и растить дочку одна», — рассказала изданию сестра погибшей.

Полиция. mvd.ru

15 января Наталья написала заявление в полицию на Рустама. Мужчина дал объяснение, что не собирается звонить, угрожать и преследовать Наталью, однако готов в дальнейшем помогать ей с воспитанием и содержанием дочери.

Женщина рассказала, что сожитель предложил ей мирно разойтись, если она даст ему деньги. Сумма не уточнялась. На тот момент Наталья решила продать квартиру, чтобы скрыться от сожителя.

Ее знакомый вспоминает, что когда Наталья пришла с участковым в свою квартиру, Рустам ударил ее при полицейском.

Близкие женщины также отметили, что сожитель настолько запугал Наталью, что в последние дни жизни она боялась буквально всего.