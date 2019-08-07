Застройщик восстановит залитые фекалиями квартиры и двор дома в Барнауле

Представители компании «Спецстрой» встретились с пострадавшими от «фекального фонтана», который бил на ул. Власихинская, 108 . Барнаульцам пообещали восстановить их квартиры в течение трех дней за счет подрядчика.

Напомним, что во время благоустройства территории дома на ул. Власихинской, строители повредили трубу канализационного коллектора. Струя воды с нечистотами била с такой силой, что доставала до 6 этажа. В квартирах разбиты окна, поврежден фасад дома. Кроме того, зловонные лужи разлились по двору.

Мэрия, Водоканал и исполнитель работ оперативно отреагировали на ситуацию. Уже через несколько часов были приняты решения о ремонте квартир и дезинфекции территории.