Застройщик восстановит залитые фекалиями квартиры и двор дома в Барнауле

Напомним, что во время благоустройства территории дома на ул. Власихинской, строители повредили трубу канализационного коллектора. Струя воды с нечистотами била с такой силой, что доставала до 6 этажа. В квартирах разбиты окна, поврежден фасад дома. Кроме того, зловонные лужи разлились по двору.
Мэрия, Водоканал и исполнитель работ оперативно отреагировали на ситуацию. Уже через несколько часов были приняты решения о ремонте квартир и дезинфекции территории.
Коммунальный фонтан в Барнауле.
Barnaul22