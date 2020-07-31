Затонувшую в Керченском проливе бронемашину обнаружили водолазы и достали из нее флаг

Операция по его поднятию начнется 31 июля.
По словам пресс-секретаря организаторов — межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» — Андрея Коннова, поднять машину будет несложно, куда «интереснее» вопрос транспортировки к берегу. Сколько на это понадобится времени, неизвестно.
Бронемобиль лежит на глубине 8,2 метра. Туда уже спустился водолаз и достал оттуда флаг «Военно-технического общества», который находился на борту, пишет РИА Новости.
Что произошло
БРДМ-2 затонула 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года.
Находящиеся в ней шесть человек спасены. Причиной, по словам организаторов акции, стали погодные условия: сильный боковой ветер и течение.
«А почему тогда две другие БРДМ не утонули? Ветер и волны набросились только на первую?», «Поясните, как БРДМ может затонуть от волн? Это же не лодка плоскодонка!», «Сколько можно гноить Черное море ржавым вторсырьем? Начальству наложить штраф и приказ поднять эту утиль со дна», «И кому нужны такие вот патриотические акции по „высадке десанта“ на допотопных корытах? Что и кому хотели показать?», «Больше всего улыбнул кайт-серфер на 9-ой секунде», — отреагировали комментаторы на видео.