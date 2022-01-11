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Происшествия

Заведено уголовное дело из-за видео с пощечиной памятнику воинской славы

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело против двух солдат-срочников, один из которых показывал силовые приемы на памятнике воинской славы, а другой — снимал это на видео.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Пощечину памятнику дал военнослужащий из Чечни, сообщил Telegram-канал «Kub Mash».

Инцидент произошел в хуторе Молькино, сообщает «Коммерсантъ».

«В средствах массовой информации и социальных сетях получило распространение видео, на котором военнослужащий совершает действия, направленные на публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества… Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части», — говорится на сайте Следственного комитета России.

Против солдат возбуждено дело по ч. 4 ст. 354 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее ветеран чеченской войны потребовал возбудить дело на кавказцев, мывших обувь святой водой.

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