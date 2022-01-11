Заведено уголовное дело из-за видео с пощечиной памятнику воинской славы

Пощечину памятнику дал военнослужащий из Чечни, сообщил Telegram-канал «Kub Mash».
Инцидент произошел в хуторе Молькино, сообщает «Коммерсантъ».
«В средствах массовой информации и социальных сетях получило распространение видео, на котором военнослужащий совершает действия, направленные на публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества… Возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих воинской части», — говорится на сайте Следственного комитета России.
Против солдат возбуждено дело по ч. 4 ст. 354 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Ранее ветеран чеченской войны потребовал возбудить дело на кавказцев, мывших обувь святой водой.