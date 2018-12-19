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Заведующую детсадом в Барнауле обвиняют в получении зарплаты фиктивных работников

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении заведующей одного из муниципальных детских садов Барнаула. Ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

В детском саду.
В детском саду.
СС0

По данным следствия, в 2015 году заведующая трудоустроила в детсад на должности рабочего и сантехника своих знакомых. Также она дала указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени, о якобы исполнении знакомыми своих служебных обязанностей. В реальности эти работы выполнили другие сотрудники детсада.

Заработную плату, которую начисляли фиктивно трудоустроенным работникам, обвиняемая забирала себе. За два года женщина похитила больше 170 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия обвиняемая не признала вину. Для возмещения ущерба наложили арест на имущество женщины.

Кроме того, в комитет по образованию администрации города Барнаула направили представление о принятии мер по устранению причин и условий совершения преступлений работниками дошкольного образования, — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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