Завуч оттаскал за волосы ученицу без сменки

Завуч заметил грязную обувь на 15-летней школьнице и отправил домой за забытой сменкой. Она ослушалась — дождалась перемены и снова зашла в здание в тех же ботинках.
Завуч попытался ее остановить и схватил ее за волосы. Он поволок ее к выходу, держа за локоны.
Классный руководитель все видела, но не помогла девочке и не сделала замечание завучу, пишет Газета.Ru.
Родители ребенка собираются переводить школьницу на дистанционной обучение. Они подали заявление в полицию. В школе заявили — у завуча соскользнула рука, когда он попытался взять девочку за плечо.
А вот барнаульский учитель предложил рассказывать школьникам историю региона на классных часах, чтобы «воспитать патриотов».