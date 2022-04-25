Завуч оттаскал за волосы ученицу без сменки

Замдиректора школы № 58 города Хабаровска вырвал клок волос у девятиклассницы, которая не переодела сменку, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Завуч заметил грязную обувь на 15-летней школьнице и отправил домой за забытой сменкой. Она ослушалась — дождалась перемены и снова зашла в здание в тех же ботинках.

Завуч попытался ее остановить и схватил ее за волосы. Он поволок ее к выходу, держа за локоны.

Классный руководитель все видела, но не помогла девочке и не сделала замечание завучу, пишет Газета.Ru.

Родители ребенка собираются переводить школьницу на дистанционной обучение. Они подали заявление в полицию. В школе заявили — у завуча соскользнула рука, когда он попытался взять девочку за плечо.

А вот барнаульский учитель предложил рассказывать школьникам историю региона на классных часах, чтобы «воспитать патриотов».