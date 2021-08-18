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Происшествия

Зэк в Алтайском крае сбежал из колонии и схоронился в лесу

В Барнауле заключенный исправительной колонии перелез через забор и скрылся. Беглеца уже поймали и выяснили, куда он собрался, передает прокуратура Алтайского края.

Заключенные. Тюрьма.
Заключенные. Тюрьма.
пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

В день побега мужчина дождался вечера, незаметно перелез через забор и покинул место лишения свободы. Долгое время он скрывался в лесу, так как понимал, что его могут искать и задержать.

Потом осужденный решил направиться к супруге в другой регион, но не успел — ему повстречались сотрудники Росгвардии, которые попросили предъявить документы. Их у беглеца при себе не имелось.

Мужчину доставили в отдел полиции, где и выяснилась история о побеге.

Прокуратура уже утвердила обвинительный акт по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее из новосибирской колонии сбегали двое заключенных.

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