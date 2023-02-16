Землетрясение до 6 баллов в эпицентре встряхнуло жителей сибирского города утром

Подземный толчок зафиксировали в 10:35 по местному времени 16 февраля. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 18 км от поселка Большое Голоустное Иркутской области.
5,9 баллов зафиксировали в эпицентре. В Иркутске землетрясение ощущалось до 3 баллов. МЧС по региону сообщает, что жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Как перенесли землетрясение горожане?
Жители Иркутска поделились впечатлениями в соцсетях. Одни признаются, что ничего не почувствовали и не узнали бы о землетрясении, если бы не новость.
Других же изрядно «тряхануло»:
«Я чуть с кровати не упала. Живу на пятом этаже, сначала подумала, что трясет из-за движения поезда (у меня так часто бывает). А потом как тряхануло!»
«Мне показалось что у меня крыша поехала в Листвянке. А это земля убаюкивала».
«В 10:36 было неприятно…»
«Слегка качнуло. Живу на первом этаже в селе Урик».
Бывали ли уже землетрясения в Иркутске?
Ранее Иркутск уже переживал довольно мощное землетрясение в октябре 2022 года. Утром 14 октября жителей Иркутской области разбудило мощное землетрясение магнитудой в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов.
В поселке Большое Голоустное, с которым рядом находился эпицентр, в нескольких школах прервались уроки. Студентов Байкальского госуниверситета эвакуировали из общежитий.