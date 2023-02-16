16 февраля
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Происшествия

Землетрясение до 6 баллов в эпицентре встряхнуло жителей сибирского города утром

Землетрясение до 6 баллов в эпицентре произошло в акватории озера Байкал. Его отголоски почувствовали в Иркутске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Землетрясение.
Землетрясение.
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Подземный толчок зафиксировали в 10:35 по местному времени 16 февраля. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 18 км от поселка Большое Голоустное Иркутской области.

5,9 баллов зафиксировали в эпицентре. В Иркутске землетрясение ощущалось до 3 баллов. МЧС по региону сообщает, что жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Землетрясение в Иркутске
Землетрясение в Иркутске
Инцидент Иркутск

Как перенесли землетрясение горожане?

Жители Иркутска поделились впечатлениями в соцсетях. Одни признаются, что ничего не почувствовали и не узнали бы о землетрясении, если бы не новость.

Других же изрядно «тряхануло»:

«Я чуть с кровати не упала. Живу на пятом этаже, сначала подумала, что трясет из-за движения поезда (у меня так часто бывает). А потом как тряхануло!»

«Мне показалось что у меня крыша поехала в Листвянке. А это земля убаюкивала».

«В 10:36 было неприятно…»

«Слегка качнуло. Живу на первом этаже в селе Урик».

Бывали ли уже землетрясения в Иркутске?

Ранее Иркутск уже переживал довольно мощное землетрясение в октябре 2022 года. Утром 14 октября жителей Иркутской области разбудило мощное землетрясение магнитудой в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов.

В поселке Большое Голоустное, с которым рядом находился эпицентр, в нескольких школах прервались уроки. Студентов Байкальского госуниверситета эвакуировали из общежитий.

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