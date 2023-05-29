Землетрясение интенсивностью в 4,4 произошло на границе Алтайского края

Землетрясение интенсивностью в эпицентре 4,4 произошло ночью на границе Алтайского края 29 мая. Об этом сообщает NGS.ru.

Землетрясение зафиксировали в 3 часа ночи в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района Новосибирской области 29 мая. Эпицентр находится примерно в 62 км от Новосибирска.

Магнитуда землетрясения составила 3,7, интенсивность в эпицентре — 4,4. Эпицентр обнаружен недалеко от восточного участка Колыванского разреза.

Землетрясение на границе с Алтайским краем АСФ ФИЦ ЕГС РАН

По данным издания, в данном месте часто происходят землетрясения. Последнее зафиксировали в апреле.

Ранее в начале мая в Сибири зафиксировали мощное землетрясение. Оно произошло в 111 км от Кызыла (Республика Тыва).