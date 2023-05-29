29 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Землетрясение интенсивностью в 4,4 произошло на границе Алтайского края

Землетрясение интенсивностью в эпицентре 4,4 произошло ночью на границе Алтайского края 29 мая. Об этом сообщает NGS.ru.

Землетрясение.
Землетрясение.
visualhunt.com

Землетрясение зафиксировали в 3 часа ночи в Усть-Чемском сельсовете Искитимского района Новосибирской области 29 мая. Эпицентр находится примерно в 62 км от Новосибирска.

Магнитуда землетрясения составила 3,7, интенсивность в эпицентре — 4,4. Эпицентр обнаружен недалеко от восточного участка Колыванского разреза.

Землетрясение на границе с Алтайским краем
Землетрясение на границе с Алтайским краем
АСФ ФИЦ ЕГС РАН

По данным издания, в данном месте часто происходят землетрясения. Последнее зафиксировали в апреле.

Ранее в начале мая в Сибири зафиксировали мощное землетрясение. Оно произошло в 111 км от Кызыла (Республика Тыва).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость