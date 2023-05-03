3 мая
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Происшествия

Серьезное землетрясение произошло в Поднебесной. Созданы временные убежища

Утром в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3, пишет ТАСС.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Сейсмособытие случилось на на юго-западе страны. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров. По предварительным данным, погибших в результате землетрясения нет.

Пострадало около 2,8 тыс. зданий.

Власти приняли экстренные меры для обеспечения безопасности 38 тыс. человек — для них созданы 34 временных убежища.

В спасработах задействованы почти 2,4 тысячи человек.

Ранее очевидцы рассказали, как серия афтершоков накрыла регион после землетрясения. Между тем россияне выбегали из домов из-за мощного землетрясения магнитудой 6,9 .

Одна из жительниц Петропавловска-Камчатского рассказала, что услышала нарастающий гул окон. На улицу выходить нельзя. Она спряталась в ванной. Мебель в квартире ходила ходуном.

Спустя две минуты все прекратилось. Женщина собрала тревожный чемоданчик — и бегом на улицу. Многие жители дома выбегали, в чем были.

Также три землетрясения за несколько часов произошли в сейсмоопасном российском регионе. Эпицентры которых располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Между тем жители города-курорта перед мощным землетрясением услышали нарастающий гул. Сначала был нарастающий гул, потом два толчка, рассказали сочинцы в соцсетях.

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