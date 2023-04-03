Россияне выбегали из домов из-за мощного землетрясения

Предварительно, жертв нет.
В Петропавловске-Камчатском на некоторых зданиях есть повреждения — в ряде офисных центров и педколледже, сообщает «Коммерсантъ». В зданиях от толчков падала мебель и техника. Опергруппы обследуют здания.
Угроза цунами не объявлялась.
Ранее на Алтае произошло землетрясение. Известно, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно севера Евразии составляет 1,19 мм в год в сторону северо-запада.
При этом мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран. Между тем жители города-курорта перед мощным землетрясением услышали нарастающий гул