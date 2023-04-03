3 апреля
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Происшествия

Россияне выбегали из домов из-за мощного землетрясения

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке. Испуганные люди выбегали из домов.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Предварительно, жертв нет.

В Петропавловске-Камчатском на некоторых зданиях есть повреждения — в ряде офисных центров и педколледже, сообщает «Коммерсантъ». В зданиях от толчков падала мебель и техника. Опергруппы обследуют здания.

Угроза цунами не объявлялась.

Ранее на Алтае произошло землетрясение. Известно, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно севера Евразии составляет 1,19 мм в год в сторону северо-запада.

При этом мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран. Между тем жители города-курорта перед мощным землетрясением услышали нарастающий гул

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