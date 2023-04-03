Бегом на улицу, в чем были: очевидцы рассказали, как серия афтершоков накрыла регион после землетрясения

Серия сильных афтершоков зафиксирована после мощного землетрясения на Камчатке, сообщает «Интерфакс».

Магнитуда составила от 3,6 до 6,4.

Между тем россияне выбегали из домов из-за мощного землетрясения магнитудой 6,9 .

Предварительно, жертв нет.

В Петропавловске-Камчатском на некоторых зданиях есть повреждения — в ряде офисных центров и педколледже. В зданиях от толчков падала мебель и техника. Опергруппы обследуют поврежденные дома.

Рассказы очевидцев

Очевидцы сообщают, что в городе не работала система оповещения, пишет Газета.Ru. Люди начали очень сильно паниковать.

Одна из жительниц Петропавловска-Камчатского рассказала, что услышала нарастающий гул окон. На улицу выходить нельзя. Она спряталась в ванной. Мебель в квартире ходила ходуном.

Спустя две минуты все прекратилось. Женщина собрала тревожный чемоданчик — и бегом на улицу. Многие жители дома выбегали, в чем были.

Ранее три землетрясения за несколько часов произошли в сейсмоопасном российском регионе. Эпицентры которых располагались в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Между тем жители города-курорта перед мощным землетрясением услышали нарастающий гул. Сначала был нарастающий гул, потом два толчка, рассказали сочинцы в соцсетях.