9 июня
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Происшествия

Землетрясение в 8 баллов произошло в середине Байкала

У поселка Большое Голоустное в акватории Байкала вечером 8 июня произошло землетрясение с интенсивностью в эпицентре 8 баллов, сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

Озеро Байкал.
Озеро Байкал.
CC0

В Иркутске землетрясение ощущалось на 5 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Специалисты обследуют территории населенных пунктов, но уже ясно, что объекты ЖКХ, энергетики и другие социально-значимые работают в штатном режиме.

Позже стало известно, толчок произошел в середине Байкала — в зоне активного разлома. Ученые Байкальской геофизической службы СО РАН будут следить за афтершоковой активностью. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

«Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация», — написал он в Telegram.

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