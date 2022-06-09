Землетрясение в 8 баллов произошло в середине Байкала

У поселка Большое Голоустное в акватории Байкала вечером 8 июня произошло землетрясение с интенсивностью в эпицентре 8 баллов, сообщило ГУ МЧС по Иркутской области.

В Иркутске землетрясение ощущалось на 5 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Специалисты обследуют территории населенных пунктов, но уже ясно, что объекты ЖКХ, энергетики и другие социально-значимые работают в штатном режиме.

Позже стало известно, толчок произошел в середине Байкала — в зоне активного разлома. Ученые Байкальской геофизической службы СО РАН будут следить за афтершоковой активностью. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.