Землетрясение в 8 баллов произошло в середине Байкала

В Иркутске землетрясение ощущалось на 5 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Специалисты обследуют территории населенных пунктов, но уже ясно, что объекты ЖКХ, энергетики и другие социально-значимые работают в штатном режиме.
Позже стало известно, толчок произошел в середине Байкала — в зоне активного разлома. Ученые Байкальской геофизической службы СО РАН будут следить за афтершоковой активностью. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.
«Многие жители Иркутска, Ангарска, Шелехова почувствовали толчки. В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация», — написал он в Telegram.