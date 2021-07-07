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Происшествия

Желание барнаульца подкачаться обернулось уголовным делом о контрабанде

29-летний житель Барнаула заказал из Беларуси препараты для наращивания мышечной массы, но в их составе оказались запрещенные вещества общим весом почти 65 граммов.

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0

Посылка с товаром пришла к заказчику по почте.

После получения содержимое изъяли и отправили на экспертизу. Она показала, что находившиеся в посылке таблетки «STANOZOLOL», «NANDROLONE» и жидкость во флаконах «Tureck 4-Clorodehydromethiltestosterone» содержат сильнодействующие вещества.

Контрабандные препараты для наращивания мышц.
Контрабандные препараты для наращивания мышц.
Алтайская таможня

Их перемещение через госграницу ограничено. Ввоз разрешается только при наличии медицинских документов, подтверждающих назначение врача, пояснили на Алтайской таможне.

Таких документов мужчина не предоставил.

В отношении заказчика товара возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом в размере 1 млн рублей, либо в размере дохода до 5 лет.

Ранее в Барнауле изъяли контрабандную партию капсул для похудения. В них было сильнодействующее вещество «сибутрамин».

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