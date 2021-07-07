Желание барнаульца подкачаться обернулось уголовным делом о контрабанде

Посылка с товаром пришла к заказчику по почте.
После получения содержимое изъяли и отправили на экспертизу. Она показала, что находившиеся в посылке таблетки «STANOZOLOL», «NANDROLONE» и жидкость во флаконах «Tureck 4-Clorodehydromethiltestosterone» содержат сильнодействующие вещества.
Их перемещение через госграницу ограничено. Ввоз разрешается только при наличии медицинских документов, подтверждающих назначение врача, пояснили на Алтайской таможне.
Таких документов мужчина не предоставил.
В отношении заказчика товара возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом в размере 1 млн рублей, либо в размере дохода до 5 лет.
Ранее в Барнауле изъяли контрабандную партию капсул для похудения. В них было сильнодействующее вещество «сибутрамин».