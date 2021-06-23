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Жизнь

В Барнауле изъяли контрабандную партию капсул для похудения

В Алтайском крае пресекли контрабандную поставку препарата, содержащего сильнодействующее вещество «сибутрамин», сообщает региональная таможня.

Контрабандная поставка препарата. Алтайский край.
Контрабандная поставка препарата. Алтайский край.
Таможня Алтайского края.

Жительница Барнаула через интернет заказала из Казахстана запрещенные средства для похудения — препарат отправили по почте.

После получения посылки у 48-летней женщины изъяли пять флаконов с капсулами.

«В составе средства для похудения содержится запрещенный в России сибутрамин общим весом 117 граммов. При этом получательнице было известно, что он запрещен к пересылке в международных почтовых отправлениях», — рассказали в таможне.

Возбудили уголовное дело по факту «контрабанды сильнодействующих веществ». Женщине грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В таможне отметили, что с начала 2021 года возбудили три уголовных дела, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих средств.

Ранее барнаульского «ювелира» оштрафовали на 10 млн рублей за кучу контрабандных серебряных украшений.

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