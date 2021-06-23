В Барнауле изъяли контрабандную партию капсул для похудения

Жительница Барнаула через интернет заказала из Казахстана запрещенные средства для похудения — препарат отправили по почте.

После получения посылки у 48-летней женщины изъяли пять флаконов с капсулами.

«В составе средства для похудения содержится запрещенный в России сибутрамин общим весом 117 граммов. При этом получательнице было известно, что он запрещен к пересылке в международных почтовых отправлениях», — рассказали в таможне.

Возбудили уголовное дело по факту «контрабанды сильнодействующих веществ». Женщине грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В таможне отметили, что с начала 2021 года возбудили три уголовных дела, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих средств.

Ранее барнаульского «ювелира» оштрафовали на 10 млн рублей за кучу контрабандных серебряных украшений.