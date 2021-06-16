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Жизнь

Барнаульского «ювелира» оштрафовали на 10 млн рублей за кучу серебряных украшений

В Барнауле на 10 млн рублей оштрафовали бизнесмена, который незаконно ввез из-за рубежа несколько тысяч ювелирных изделий, сообщает алтайская ФСБ.

Ювелирные изделия. Контрабанда. Барнаул.
Ювелирные изделия. Контрабанда. Барнаул.
Управление ФСБ по Алтайскому краю.

В течение нескольких лет 45-летний бизнесмен, занимающийся розничной продажей ювелирных украшений, получал посылки из серебра и других драгметаллов.

Изделия мужчина закупал в Израиле, Испании и Таиланде. Общий объем — почти 4 тыс. украшений стоимостью более 20 млн рублей.

«Товар не был задекларирован, государственная пошлина не выплачена», — рассказали в ведомстве.

Суд признал бизнесмена виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 10 млн рублей. Ювелирные изделия конфисковали в доход государства.

Также выявили незаконное производство контрафактных изделий под видом дорогостоящих израильских брендов. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее другой житель Барнаула получил срок за продажу в США и Китай оптики для гранатометов.

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