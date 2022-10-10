Железным шлангом, совком и ремнем. Жительница Алтайского края избивала приемных детей и заставляла их работать на себя

В 2020 году в полицию Камня-на-Оби регулярно стали поступать сообщения о пропаже 12-летнего мальчика. Его звали Иван. Ваню и его сестру Машу (10 лет) только усыновила Елена К.
Иван сбегал из дома — правоохранители возвращали его назад. Дома ребятам приходилось постоянно работать по хозяйству — у Елены был большой огород, а также курицы и козы. Если женщине не нравилось, как работают дети, она избивала их. Иногда кулаками, а иногда всем, что попадается под руку: железным шлангом, совком или ремнем.
Как рассказывает Иван Кудинов, старшего ребенка, Антона (тоже усыновленного), Елена К. любила. Ему не приходилось ни трудиться, ни получать удары за провинности.
Однажды у Маши закончились уроки раньше обычного, а у брата было еще одно занятие. Девочка решила подождать его, чтоб пойти домой вместе. Когда об этом узнала их приемная мать, жестоко избила обоих.
Позже экспертиза подтвердила: такие шрамы и синяки, как были у Ивана, не могли появиться после падения с велосипеда или неудачной игры в футбол. Следы от тяжелых телесных повреждений были на голове, лице, руках и ногах.
При этом следователь называет семью Елены К. зажиточной. Глава семьи работал в лесной промышленности, получал приличные деньги. Дополнительный доход приносили продажи того, что вырастили в огороде. Супруг Елены видел, как она обходится с детьми, но ничего не делал.
Иван Кудинов уточняет, что обвиняемая в семье считалась авторитетом, домашние ее боялись. Как стало известно, женщина проявляла жестокость не только к Маше и Ивану.
Следователь рассказывает: «В 2017 году она уже была опекуном маленькой девочки Алины. Ее тоже избивала, а также применяла психологическое насилие. Завели уголовное дело».
Как после такого женщине позволили взять под опеку троих детей, неизвестно.
В дом периодически приходили соцработники проверить, как живут дети. Во время одной из таких проверок Маша и Ваня рассказали, что им приходится терпеть.
Началось расследование. Иван Кудинов вспоминает, что во время допроса Елена К. активно использовала 51 статью Конституции РФ (не свидетельствовать против себя и своих близких) и уклонялась от показаний.
Экспертиза, доказывающая ее вину, также не изменила ситуацию. Женщина продолжает утверждать, что ничего страшного по отношению к детям не совершала.
Еще во время следствия всех троих детей изъяли из семьи. Ребята снова оказались в детдоме.
Елене К. суд назначил наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно. Также женщина обязана выплатить 230 тыс. рублей детям в качестве компенсации морального вреда.