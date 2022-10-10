Железным шлангом, совком и ремнем. Жительница Алтайского края избивала приемных детей и заставляла их работать на себя

В 2020 году 45-летняя Елена К. усыновила двоих детей — родных брата и сестру. Их, в отличие от старшего мальчика (тоже приемного), «новая мама» била за любую провинность. Как ребятам все-таки удалось спастись и что стало с горе-родительницей, altapress.ru рассказал следователь Новоалтайского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Алтайскому краю Иван Кудинов.

В 2020 году в полицию Камня-на-Оби регулярно стали поступать сообщения о пропаже 12-летнего мальчика. Его звали Иван. Ваню и его сестру Машу (10 лет) только усыновила Елена К.

Иван сбегал из дома — правоохранители возвращали его назад. Дома ребятам приходилось постоянно работать по хозяйству — у Елены был большой огород, а также курицы и козы. Если женщине не нравилось, как работают дети, она избивала их. Иногда кулаками, а иногда всем, что попадается под руку: железным шлангом, совком или ремнем.

Как рассказывает Иван Кудинов, старшего ребенка, Антона (тоже усыновленного), Елена К. любила. Ему не приходилось ни трудиться, ни получать удары за провинности.

Следователь Иван Кудинов. Предоставлено altapress.ru.

Однажды у Маши закончились уроки раньше обычного, а у брата было еще одно занятие. Девочка решила подождать его, чтоб пойти домой вместе. Когда об этом узнала их приемная мать, жестоко избила обоих.

Позже экспертиза подтвердила: такие шрамы и синяки, как были у Ивана, не могли появиться после падения с велосипеда или неудачной игры в футбол. Следы от тяжелых телесных повреждений были на голове, лице, руках и ногах.

При этом следователь называет семью Елены К. зажиточной. Глава семьи работал в лесной промышленности, получал приличные деньги. Дополнительный доход приносили продажи того, что вырастили в огороде. Супруг Елены видел, как она обходится с детьми, но ничего не делал.

Ребенок , страх , избиение СС0

Иван Кудинов уточняет, что обвиняемая в семье считалась авторитетом, домашние ее боялись. Как стало известно, женщина проявляла жестокость не только к Маше и Ивану.

Следователь рассказывает: «В 2017 году она уже была опекуном маленькой девочки Алины. Ее тоже избивала, а также применяла психологическое насилие. Завели уголовное дело».

Как после такого женщине позволили взять под опеку троих детей, неизвестно.

В дом периодически приходили соцработники проверить, как живут дети. Во время одной из таких проверок Маша и Ваня рассказали, что им приходится терпеть.

Ребенок. unsplash.com

Началось расследование. Иван Кудинов вспоминает, что во время допроса Елена К. активно использовала 51 статью Конституции РФ (не свидетельствовать против себя и своих близких) и уклонялась от показаний.

Экспертиза, доказывающая ее вину, также не изменила ситуацию. Женщина продолжает утверждать, что ничего страшного по отношению к детям не совершала.

Еще во время следствия всех троих детей изъяли из семьи. Ребята снова оказались в детдоме.

Ребенок , страх СС0

Елене К. суд назначил наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно. Также женщина обязана выплатить 230 тыс. рублей детям в качестве компенсации морального вреда.