22 июля
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Происшествия

Жена автора хита "Рюмка водки на столе" покончила с собой

Тело Елизаветы, супруги певца Жеки (Евгений Григорьев), нашли рядом с домом на ул. Бакунинской в Москве, сообщает "Рен ТВ".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что женщина свела счеты с жизнью.

Ей было 37 лет. Вместе с 56-летним исполнителем Жекой они были вместе больше 13 лет, но отношения узаконили только недавно, в 2021 году.

У пары осталась 11-летняя дочь.

Евгений Григорьев написал песню "Рюмка водки на столе" в 1995 году. Только через несколько лет ее взял в свой репертуар Григорий Лепс, который назвал приобретение прав на будущий хит самой удачной инвестицией.

Ранее публицист жестко и оскорбительно раскритиковал Исинбаеву за переезд в Испанию.

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