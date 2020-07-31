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31 июля
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Происшествия

Жена погибшего на Старом базаре создала петицию, в которой требует максимальное наказание для виновного

Светлана Рохлова, жена погибшего на Старом базаре Павла Рохлова, создала петицию с требованием максимального наказания для Михаила Старцева и Лилии Ворогушиной.

Прощание с Павлом Рохловым.
Прощание с Павлом Рохловым.
Анна Зайкова.

Данный документ адресован Следственному комитету РФ. Светлана намерена добиваться максимального наказания для всех, кто причастен к трагедии. Также женщина считает несправедливым задержание только одного человека.

Она требует лишить Лилию Ворогушину всех спортивных наград, а экс-боксеру Михаилу Старцеву дать максимально возможное наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

«Мы просим председателя СК РФ Бастрыкина Александра Ивановича взять дело под личный контроль, чтобы виновные не смогли избежать самого сурового наказания и не оказывали давление на следствие и свидетелей, учитывая статус и связи Ворогушиной и Старцева», — написала жена погибшего.

Петиция была создана днем 31 июля и за 7 часов набрала почти две тысячи подписей.

Напомним, в ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла драка, в ходе которой погиб 40-летний Павел Рохлов. Михаил Старцев задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления.

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