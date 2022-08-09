10 августа
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Происшествия

Жених и тесть во время свадьбы напали на полицейских в банкетном зале

Полицейские в Калуге приехали на свадьбу разнимать драку, однако на них напали участники потасовки, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Инцидент произошел 6 августа. В банкетном зале проходила свадьба. Через некоторое время между гостями произошел конфликт, который перерос в потасовку.

Администрация заведения вызвала полицейских — те попытались разнять драку и задержать ее участников. Но 24-летний жених, 46-летний отец невесты и их друг стали избивать правоохранителей.

Чтобы успокоить нападавших, один из сотрудников выстрелил в воздух, после чего злоумышленники разбежались. Но вскоре их задержали, пишет Газета.Ru

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жениха и свидетеля задержали после свадьбы из-за сбыта наркотиков.

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