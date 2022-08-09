Жених и тесть во время свадьбы напали на полицейских в банкетном зале

Инцидент произошел 6 августа. В банкетном зале проходила свадьба. Через некоторое время между гостями произошел конфликт, который перерос в потасовку.
Администрация заведения вызвала полицейских — те попытались разнять драку и задержать ее участников. Но 24-летний жених, 46-летний отец невесты и их друг стали избивать правоохранителей.
Чтобы успокоить нападавших, один из сотрудников выстрелил в воздух, после чего злоумышленники разбежались. Но вскоре их задержали, пишет Газета.Ru
Возбуждено уголовное дело.
Ранее жениха и свидетеля задержали после свадьбы из-за сбыта наркотиков.