Женщина хотела разоблачить мошенников, но сама попала на них и потеряла 600 тыс. рублей

У жительницы села Березовка Первомайского района украли 600 тыс. рублей. Она думала, что помогает найти мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенники позвонили 30-летней женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что на имя пострадавшей оформляют кредит, и в этом якобы подозревают сотрудника банка.

Чтобы разоблачить работников банка, мнимые сотрудники попросили женщину оформить кредит и перевести деньги на на указанный лицевой счет. Пострадавшая перевела уже настоящим мошенникам 600 тыс. рублей.

Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».