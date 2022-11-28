Женщина хотела разоблачить мошенников, но сама попала на них и потеряла 600 тыс. рублей

Мошенники позвонили 30-летней женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что на имя пострадавшей оформляют кредит, и в этом якобы подозревают сотрудника банка.
Чтобы разоблачить работников банка, мнимые сотрудники попросили женщину оформить кредит и перевести деньги на на указанный лицевой счет. Пострадавшая перевела уже настоящим мошенникам 600 тыс. рублей.
Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».