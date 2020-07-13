Женщина на черном внедорожнике протаранила на встречке автобус с сибиряками

В Красноярском крае полициейские выясняют причины ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел на автодороге Красноярск — Енисейск. Водительница не справилась с мощью своего внедорожника.

«Женщина-водитель 1970 года рождения не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с пассажирским автобусом, перевозящим работников одного из предприятий», — рассказали в ведомстве.

ДТП с участием пассажирского автобуса. 24.мвд.рф

Всего в автобусе находились около 40 человек, среди них никто не пострадал.

А вот женщина получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

В МВД уточнили, что сотрудники полиции помогли организовать доставку всех пассажиров к месту назначения.

Накануне в Новосибирской области произошло жесткое ДТП: машину разорвало пополам, два человека погибли и еще пострадали.