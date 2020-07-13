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Происшествия

Женщина на черном внедорожнике протаранила на встречке автобус с сибиряками

В Красноярском крае полициейские выясняют причины ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает региональное МВД.

ДТП с участием пассажирского автобуса.
ДТП с участием пассажирского автобуса.
24.мвд.рф

Инцидент произошел на автодороге Красноярск — Енисейск. Водительница не справилась с мощью своего внедорожника.

«Женщина-водитель 1970 года рождения не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с пассажирским автобусом, перевозящим работников одного из предприятий», — рассказали в ведомстве.

ДТП с участием пассажирского автобуса.
ДТП с участием пассажирского автобуса.
24.мвд.рф

Всего в автобусе находились около 40 человек, среди них никто не пострадал.

А вот женщина получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

В МВД уточнили, что сотрудники полиции помогли организовать доставку всех пассажиров к месту назначения.

Накануне в Новосибирской области произошло жесткое ДТП: машину разорвало пополам, два человека погибли и еще пострадали.

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