Женщина пойдет под суд за ложное заявление об изнасиловании

В Кемеровской области следователи передали в суд уголовное дело против местной жительницы, которую обвиняют в заведомо ложном доносе об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В июне этого года 27-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением. В нем она рассказала, что в ее дом ночью проникли неизвестные мужчины, которые «совершили в отношении нее насильственное преступление сексуального характера».

На место происшествия выехала следователь, которая не нашла никаких следов преступления. Женщине рассказали об уголовной ответственности за ложное сообщение о преступлении, но та стояла на своем.

После этого следователи практически поминутно восстановили как женщина провела день происшествия. Вскоре заявительница призналась в том, что соврала правоохранителям.

Против лже-заявительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Ей грозит до двух лет колонии.

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