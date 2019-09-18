В Новосибирске женщина с ребенком обварились в яме с кипятком

В центре Новосибирска женщина с маленьким ребенком провалились в яму с кипятком, сообщает СУ СКР по Новосибирской области. Сейчас они находятся в ожоговом центре, ребенок в реанимации.

ЧП произошло около девяти часов вечера 17 сентября на Ядринцевской улице, когда пара направлялась в магазин, пишет ngs.ru.

«Шли по тротуару, немного текла вода, видно, что горячая, но по дороге не пойдёшь — машины, — рассказал изданию отец ребёнка, — Асфальт проваливается, и жена вместе с коляской падает в кипяток, уходит под землю, в кипящую воду. Ребёнок ушёл полностью, с головой в кипяток, она резко дёрнула коляску, так что он лицо не обварил, но остальное всё обварил». Мужчина вытащил супругу и двухлетнего сына и вызвал скорую, которая доставила их в ожоговый центр.

На тротуаре не было ни ограждения, ни предупреждающих знаков, однако на следующий день яму огородили сигнальной лентой.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.