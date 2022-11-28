28 ноября
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Происшествия

Женщина скончалась в полицейской камере на Алтае: что об этом известно

Бывшая учительница начальных классов скончалась в камере полицейского участка в Республике Алтай, сообщает Mash Siberia.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Как рассказали в Telegram-канале, происшествие случилось еще в июле 2022 года.

Что произошло

53-летняя женщина жила в коммунальной квартире и опасалась соседей-полицейских. По сообщениям ее сестры, бывшая учительница позвонила ей вечером 26 июля, крикнула в трубку и связь оборвалась.

После этого родственникам сказали, что женщина находится в полицейском участке. Утром им сообщили, что она умерла в камере.

Чем возмущены правозащитники

Правозащитники возмутились ситуацией, потому что видеозаписей ночи в отделе не оказалось. А официальной причину смерти назвали алкогольную кардиомиопатию.

Однако экспертиза установила, что следов спиртного в крови женщины не нашли, а на ее теле заметили кровоподтеки и синяки.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

После публикации Mash Siberia дело вернули на доследование. Прокуратура также связалась с правозащитниками.

Что говорят в МВД Республики Алтай

МВД Республики Алтай заявило, что женщину доставили в отделение, потому что та выглядела пьяной. На нее завели административное дело за неисполнение требования полицейского.

Также в МВД сообщили, что бывшей учительнице вызвали врачей. Они подтвердили, что состояние женщины не критичное и она может оставаться в камере.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

На вопросы о том, откуда у нее синяки и кровоподтеки, полицейские ответили, что их она получила до ареста. Однако до этого они утверждали, передает Mash Siberia, что телесных повреждений у погибшей не было.

Также юристов смутило, что подтвердить эти слова невозможно: женщину привезли в участок в 21:45, а записи с камер есть только с 01:25 до 07:10.

Кроме того, медработник, который осматривал женщину, сообщил, что она была «не в состоянии заполнить согласие на медицинское вмешательство».

Ранее пациентка после выписки умерла на лавочке, куда ее привез человек в защитном костюме.

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