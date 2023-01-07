Женщина трагически погибла в ДТП на Алтае

52-летняя водитель ехала на Toyota Vitz из Бийска в сторону Горно-Алтайска днем 7 января.
Она выехала на встречную полосу на Чуйском тракте и врезалась в Toyota RAV4, за рулем которого находилась 47-летняя женщина.
Водитель Toyota Vitz скончалась на месте от полученных травм. Ее пассажирка, водитель Toyota RAV4 и еще одна пассажирка — 15-летняя девочка — получили травмы. Госпитализация не потребовалась.
Полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии.
Ранее трагическое ДТП с двумя легковушками произошло на трассе «Барнаул — Новосибирск».
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