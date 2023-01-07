Женщина-водитель погибла на трассе в Бийском районе, сообщают в пресс-службе региональной ГАИ.

Женщина трагически погибла в ДТП на Алтае 07.01.2023.

52-летняя водитель ехала на Toyota Vitz из Бийска в сторону Горно-Алтайска днем 7 января.

Она выехала на встречную полосу на Чуйском тракте и врезалась в Toyota RAV4, за рулем которого находилась 47-летняя женщина.

Водитель Toyota Vitz скончалась на месте от полученных травм. Ее пассажирка, водитель Toyota RAV4 и еще одна пассажирка — 15-летняя девочка — получили травмы. Госпитализация не потребовалась.

Полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии.

Ранее трагическое ДТП с двумя легковушками произошло на трассе «Барнаул — Новосибирск».