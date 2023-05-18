Женщину с детьми спасли из пожара в алтайском селе

К дому направили два боевых расчета. К моменту прибытия спасателей из квартиры на втором этаже уже валил дым.
Пожарные предполагают, что причиной стало замыкание электропроводки, из-за которой загорелся утеплитель. Едкий дым распространялся по помещениям.
В квартире находилась женщина и двое детей. На момент происшествия они спали. Пожарные вывели их из опасной зоны на свежий воздух.
В итоге площадь пожара составила не более 10 кв. м., никто не пострадал.
Ранее в Барнауле питомец спас хозяина из крупного пожара, произошедшего на территории сразу трех домов. Общая площадь возгорания составила порядка 300 кв. м.