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Происшествия

Жесткое ДТП произошло на трассе Новосибирск — Барнаул: машины «разлетелись», фура осталась на месте

ДТП с пострадавшими произошло на трассе Р-256 недалеко от Искитима, сообщают в паблике «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“».

ДТП на трассе Новосибирск - Барнаул.
ДТП на трассе Новосибирск - Барнаул.
vk.com/act54.

Столкнулись три транспортных средства: грузовой автомобиль Volvo, кроссовер Toyota RAV4 и микроавтобус.

«Аварию спровоцировал водитель микроавтобуса, выехав на встречную полосу», — рассказал очевидец происшествия.

По его словам, есть пострадавшие. На месте ДТП работают медики.

Судя по фото, микроавтобус улетел в кювет и опрокинулся набок. Кроссовер поврежден практически полностью. Фура осталась стоять на своей полосе движения.

Ранее три человека погибли в ДТП с фурой в Алтайском крае на 88 км автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».

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