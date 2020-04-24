Столкнулись три транспортных средства: грузовой автомобиль Volvo, кроссовер Toyota RAV4 и микроавтобус.
«Аварию спровоцировал водитель микроавтобуса, выехав на встречную полосу», — рассказал очевидец происшествия.
По его словам, есть пострадавшие. На месте ДТП работают медики.
Судя по фото, микроавтобус улетел в кювет и опрокинулся набок. Кроссовер поврежден практически полностью. Фура осталась стоять на своей полосе движения.
Ранее три человека погибли в ДТП с фурой в Алтайском крае на 88 км автодороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».