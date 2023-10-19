19 октября
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Происшествия

Жестоко зарезали сына и тещу легенды русского рока

Найдены убитыми сын и теща известного российского исполнителя Стаса Намина, сообщает SHOT.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

ЧП произошло в Истринском районе в коттедже. Женщине было 85 лет, сыну Намина — 30. На теле молодого мужчины — множественные колото-резаные раны. Как установили правоохранители, бабушка убита ударом ножа в грудь.

Все вещи в доме остались на своих местах, следов борьбы обнаружено не было.

Главный подозреваемый — старший сын Стаса Намина. Сейчас его допрашивают. Также он прошел проверку на содержание наркотиков в крови. Выяснилось, что он был "не в себе", и ничего не помнит, что произошло.

Ранее российский музыкант, композитор, лидер и создатель группы «Цветы» Стас Намин перевел телефонным мошенникам почти один миллион рублей.

Стас Намин — основатель групп "Цветы" и "Парк Горького".

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