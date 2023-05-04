5 мая
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Происшествия

Известный российский певец перевел в "фонд мошенников" один миллион рублей

Российский музыкант, композитор, лидер и создатель группы «Цветы» Стас Намин перевел телефонным мошенникам почти один миллион рублей, сообщает Regnum.

Криминал, хакер, мошенник.
Криминал, хакер, мошенник.
unsplash.com

Сам артист сейчас находится в отъезде. И заявление в полицию написала его заместительница. Она рассказала, что злоумышленники начали звонить певцу через мессенджер.

Во время телефонных разговоров они убедили музыканта перевести им деньги, указывает Lenta.ru.

А вот мошенник на Алтае не выдержал и сам признался в обмане. Когда женщина решила выяснить о состоянии своих денег на счетах, мошенник открыто признался, что обманул ее.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка не поверила мошеннику, который представился врачом. Она сразу позвонила дочери и выяснила, что никакого ДТП не было.

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