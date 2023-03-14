Мошенник на Алтае не выдержал и сам признался в обмане

40-летняя жительница Шебалинского района потеряла более 260 тыс. рублей, поверив якобы сотруднику банка. Об этом сообщают «Новости Горного Алатая»

Сельчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил женщину, что от ее имени кто-то оформляет кредит, чтобы затем украсть заемные деньги.

Злоумышленник порекомендовал жительнице Горного Алтая взять кредит самой и перевести сумму на «безопасный счет».

Доверившись, женщина оформила заем и сделала два перевода на указанные мошенником реквизиты. Банк в ответ заблокировал ее личный кабинет за подозрительную активность.

Однако сельчанку это не остановило: она обратилась в отделение банка за снятием блокировки и сделала еще один перевод. В итоге она потеряла более 260 тыс. рублей.

Когда женщина решила выяснить о состоянии своих денег на счетах, мошенник открыто признался, что обманул ее. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка не поверила мошеннику, который представился врачом. Она сразу позвонила дочери и выяснила, что никакого ДТП не было.