14 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мошенник на Алтае не выдержал и сам признался в обмане

40-летняя жительница Шебалинского района потеряла более 260 тыс. рублей, поверив якобы сотруднику банка. Об этом сообщают «Новости Горного Алатая»

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

Сельчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил женщину, что от ее имени кто-то оформляет кредит, чтобы затем украсть заемные деньги.

Злоумышленник порекомендовал жительнице Горного Алтая взять кредит самой и перевести сумму на «безопасный счет».

Доверившись, женщина оформила заем и сделала два перевода на указанные мошенником реквизиты. Банк в ответ заблокировал ее личный кабинет за подозрительную активность.

Однако сельчанку это не остановило: она обратилась в отделение банка за снятием блокировки и сделала еще один перевод. В итоге она потеряла более 260 тыс. рублей.

Когда женщина решила выяснить о состоянии своих денег на счетах, мошенник открыто признался, что обманул ее. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка не поверила мошеннику, который представился врачом. Она сразу позвонила дочери и выяснила, что никакого ДТП не было.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость