Жильцы дома в Новосибирске за сутки до взрыва жаловались на подозрительных людей в подъездах

Как сообщили в издании, днем 8 февраля житель третьего подъезда жаловался в Облгаз на утечку газа, которую потом якобы устранили, и на мошенников, которые пытаются проникнуть в дом под видом аварийной службы.
Утром 9 февраля мужчина из второго подъезда сообщил, что пахнет газом. Взрыв произошел через 12 минут.
Предварительно, дом был подключен к газопроводу с момента постройки.
Ранее стало известно о двух погибших при взрыве.
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