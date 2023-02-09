9 февраля
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Происшествия

Жильцы дома в Новосибирске за сутки до взрыва жаловались на подозрительных людей в подъездах

Жители дома в Новосибирске, где 9 февраля взорвался газ, дважды за сутки пожаловались на запах газа, а также на подозрительных людей, обходивших квартиры, передает Mash.

Взрыв газа в жилом доме Новосибирска.
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска.
Mash

Как сообщили в издании, днем 8 февраля житель третьего подъезда жаловался в Облгаз на утечку газа, которую потом якобы устранили, и на мошенников, которые пытаются проникнуть в дом под видом аварийной службы.

Утром 9 февраля мужчина из второго подъезда сообщил, что пахнет газом. Взрыв произошел через 12 минут.

Предварительно, дом был подключен к газопроводу с момента постройки.

Ранее стало известно о двух погибших при взрыве.

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