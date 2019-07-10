Житель Алтая хотел подкачаться и попал под суд за контрабанду анаболиков

Посылку молодой человек заказал из Восточной Европы. В состав препаратов, которые он хотел принимать, входят сильнодействующие вещества, запрещенные к обороту на территории России.
Мужчина хотел с помощью таблеток увеличить силовые показатели и спортивные результаты. Полицейские подчеркивают, что он знал о том, что нарушает закон.
В итоге спортсмену предъявили обвинение по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время уголовное дело передано в суд.