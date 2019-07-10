Житель Алтая хотел подкачаться и попал под суд за контрабанду анаболиков

23-летнего жителя Республики Алтай будут судить за контрабанду запрещенных препаратов. Он заказал по почте анаболики, но его посылка попала в поле зрения таможенников, сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД.

Посылку молодой человек заказал из Восточной Европы. В состав препаратов, которые он хотел принимать, входят сильнодействующие вещества, запрещенные к обороту на территории России.

Мужчина хотел с помощью таблеток увеличить силовые показатели и спортивные результаты. Полицейские подчеркивают, что он знал о том, что нарушает закон.

В итоге спортсмену предъявили обвинение по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время уголовное дело передано в суд.