В Алтайском крае мужчина предлагал девушкам худеть с помощью запрещенных веществ

Жителя Рубцовска осудили за контрабанду анаболиков и средств для похудения, которые содержат запрещенные вещества, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Рубцовчанин организовал поставку препаратов, в состав которых входят сильнодействующие вещества, которые запрещено продавать в России. Посылки приходили из Казахстана и Белоруссии. Мужчина продавал препараты через интернет.
Подозреваемого задержали в августе. При досмотре у него нашли партию запрещенного вещества.
Дома у жителя Рубцовска полицейские также обнаружили препараты для наращивания мышечной массы, а также партию средств для похудения, которые мужчина хотел продать. Рубцовчанин рассказал, что стероиды были нужны ему самому, а средства для похудения он хотел продать женщинам, желающим похудеть.
Экспертиза показала, что капсулы для похудения и анаболические стероиды содержат сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу и ограничены в обороте в России.
Следователи установили, что мужчина знал, что средства считаются запрещенными, но продолжал их принимать и продавать.
Мужчину приговорили к трем с половиной годам условно.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.