В Алтайском крае мужчина предлагал девушкам худеть с помощью запрещенных веществ

Рубцовчанин организовал поставку препаратов, в состав которых входят сильнодействующие вещества, которые запрещено продавать в России. Посылки приходили из Казахстана и Белоруссии. Мужчина продавал препараты через интернет.

Подозреваемого задержали в августе. При досмотре у него нашли партию запрещенного вещества.

Дома у жителя Рубцовска полицейские также обнаружили препараты для наращивания мышечной массы, а также партию средств для похудения, которые мужчина хотел продать. Рубцовчанин рассказал, что стероиды были нужны ему самому, а средства для похудения он хотел продать женщинам, желающим похудеть.

Экспертиза показала, что капсулы для похудения и анаболические стероиды содержат сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу и ограничены в обороте в России.

Следователи установили, что мужчина знал, что средства считаются запрещенными, но продолжал их принимать и продавать.

Мужчину приговорили к трем с половиной годам условно.