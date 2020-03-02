Житель Алтая хотел защитить карту от мошенников и потерял 70 тысяч рублей

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что мошенники пытаются похить деньги с кредитной карты.
Для защиты средств, мошенник попросил продиктовать номер карты и цифровые коды из SMS-сообщений. Поверив сказанному, сельчанин предоставил необходимую информацию, а в итоге потерял 70 тысяч рублей.
Уже известно, что деньги перевели на счета так называемых электронных кошельков в одной из популярных платежных систем.
Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность и местонахождение злоумышленника устанавливают.