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Происшествия

Житель Алтая хотел защитить карту от мошенников и потерял 70 тысяч рублей

На Алтае лжесотрудник банка выманил у местного жителя крупную сумму, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Мужчина с телефоном.
Мужчина с телефоном.
СС0

Потерпевший рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что мошенники пытаются похить деньги с кредитной карты.

Для защиты средств, мошенник попросил продиктовать номер карты и цифровые коды из SMS-сообщений. Поверив сказанному, сельчанин предоставил необходимую информацию, а в итоге потерял 70 тысяч рублей.

Уже известно, что деньги перевели на счета так называемых электронных кошельков в одной из популярных платежных систем.

Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность и местонахождение злоумышленника устанавливают.

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