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Происшествия

Житель Алтая хотел жестоко отомстить жене, но случайно сжег не тот дом

Житель Чемала обвиняется в умышленном поджоге чужого имущества, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Известно, что в июле 2019 года обвиняемый из личной неприязни к супруге решил поджечь дом ее родственников. Он облил стену дома легковоспламеняющейся жидкостью, поджег стену и покинул место преступления.

Однако преступник не учел, что к тому времени дом уже был продан — жителю Новосибирской области, который пустил туда пожить своих знакомых. Жильцы вызвали пожарных и возгорание было локализовано, но часть дома все же была повреждена огнем.

Собственнику дома причинен ущерб в размере около 2 млн рублей. Уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога направлено в суд.

В октябре жительница алтайского села Волчиха рассказала о «беспредельщике», который поджег дом ее мужа, избил пожарных, после чего угнал пожарную машину и въехал на ней в палисадник другого дома этой же семьи.

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