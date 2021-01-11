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Происшествия

Пенсионер с Алтая накануне суда за угрозу убийством решил повторить свой дебош

Житель села Майма Республики Алтай избил сестру металлическим прутом и угрожал убийством после того, как вспомнил о грядущем суде за аналогичный поступок.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

Женщина рассказала полицейским, что 61-летний брат в очередной раз избил ее и угрожал. В отделении он признался в содеянном.

Выяснилось, что родственники вместе проживают в родительском доме, на фоне злоупотребления спиртными напитками у них часто возникают скандалы. В очередной раз сельчанин устроил дебош. Его причиной стало написанное женщиной осенью заявление в полицию, за причиненные побои и угрозу убийством.

Мужчина вспомнил об этом накануне судебного заседания по уголовному делу, отметили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Дебошир схватил металлический прут, которым два раз ударил сестру по ногам. Затем он повалил ее на пол и ударил еще несколько раз кулаком по лицу и голове. Свои действия сельчанин сопровождал угрозами.

«От полученных травм женщина потеряла сознание, а когда очнулась, сразу легла спать. На судебное заседание родственники не явились. Лишь спустя несколько дней, в ходе визита участкового уполномоченного полиции, женщина рассказала о случившемся», — добавили в ведомстве.

На пенсионера завели еще одно уголовное дело.

Ранее жительница Барнаула стала жертвой нападения молодого человека, который, вооружившись ножом, отобрал у нее золотые украшения.

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