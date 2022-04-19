Житель Алтая нарубил пихты на четыре миллиона рублей

56-летнего жителя Чойского района Республики Алтай подозревают в вырубке пихты на сумму в четыре миллиона рублей.

Сообщается, что осенью прошлого года мужчина, собрав небольшую бригаду, срубил 60 деревьев в урочище Итук, не имея на это разрешительных документов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Спиленные деревья вывезли при помощи трактора и грузового автомобиля. Пихту дельцы продали.

Факт незаконной порубки обнаружил участковый лесничий и сообщил о случившемся в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело, пишут «Новости Горного Алтая».

Ранее житель Алтайского края нарубил сосен на 230 тыс. рублей и «сострогал» себе уголовное дело.