Житель Алтая насмерть забил соседа костылем

В Республике Алтай в селе Онгудай 50-летний местный житель убил соседа деревянным костылем.

Инцидент случился 10 мая, пишут «Новости Горного Алтая».

Предварительно установлено, что мужчина пошел искать свою жену и зашел к односельчанину, полагая, что женщина находится у него.

Женщины в доме не оказалось, но мужчины все равно поссорились. Гость нанес хозяину множество ударов деревянным костылем. Потерпевший скончался от травм на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление СК по Республике Алтай.

Ранее сибиряк убил бабушку и вывез тело в лес на машине. Расследовать преступление помог пост весового контроля.