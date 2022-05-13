13 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Житель Алтая насмерть забил соседа костылем

В Республике Алтай в селе Онгудай 50-летний местный житель убил соседа деревянным костылем.

Костыли. Травмпункт.
Костыли. Травмпункт.
pexels.com

Инцидент случился 10 мая, пишут «Новости Горного Алтая».

Предварительно установлено, что мужчина пошел искать свою жену и зашел к односельчанину, полагая, что женщина находится у него.

Женщины в доме не оказалось, но мужчины все равно поссорились. Гость нанес хозяину множество ударов деревянным костылем. Потерпевший скончался от травм на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление СК по Республике Алтай.

Ранее сибиряк убил бабушку и вывез тело в лес на машине. Расследовать преступление помог пост весового контроля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость