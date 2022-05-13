13 мая
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Происшествия

Житель Алтая незаконно наловил сотню рыб на 90 тысяч рублей

30-летнего жителя Каменского района сотрудники полиции задержали с богатым, но незаконным уловом.

В Каменском районе сотрудники полиции задержали браконьера с богатым уловом
В Каменском районе сотрудники полиции задержали браконьера с богатым уловом
22.мвд.рф

Во время патрулирования сотрудники ДПС остановили машину для проверки документом.

В багажнике оказался большой улов — мужчина вез 155 лещей и чебаков из местной реки.

«Своими умышленными действиями злоумышленник причинил водным биологическим ресурсам Российской Федерации ущерб в сумме почти 90 тысяч рублей. Свою вину он признал и рассказал, что в дальнейшем планировал продать пойманную рыбу. У нарушителя изъяты лесковая сеть, автомобиль и резиновая лодка», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Каменском районе сотрудники полиции задержали браконьера с богатым уловом
В Каменском районе сотрудники полиции задержали браконьера с богатым уловом
22.мвд.рф

Сотрудники полиции напоминают, что в реках Алтайского края до 20 мая и на озерах до 25 мая действует запрет на передвижение по водоемам на моторных лодках.

Ловля рыб сетями запрещена. Можно рыбачить только с берега на удочку при условии, что один человек будет использовать не больше двух крючков.

Ранее Алтайском крае полицейские в ходе рейда по нерестовым рекам задержали мужчину, который сетью ловил рыбу. У него выявили 25 незаконно выловленных щук. Ущерб составил 20 тыс. рублей.

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