Житель Алтая поймал 25 щук. Сбудется желание государства наказывать людей за незаконную ловлю

В Алтайском крае полицейские в ходе рейда по нерестовым рекам задержали мужчину, который сетью ловил рыбу, сообщает региональное МВД.

Мужчина вечером «производил вылов водных биоресурсов», используя лодку и ставные сети.

«В ходе осмотра места происшествия участковый уполномоченный полиции изъял у гражданина 25 незаконно выловленных щук и девять орудий лова, используемых при незаконной добыче рыбы», — рассказали в ведомстве.

Ущерб, нанесенный государству, составил более 20 тыс. рублей.

В действиях рыбака усмотрели признаки «незаконной добычи водных биологических ресурсов». Уголовная статья предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Алтайское МВД напомнило, что в крае запрещен лов рыбы ставными сетями из лески и мононити.

«Кроме того, с 20 апреля на реке Обь с притоками и пойменными водными объектами вводится нерестовый запрет», — предупредили в полиции.

Ранее в Алтайском крае поймали двух рыбаков, которые ночью охотились на семейство лососевых.