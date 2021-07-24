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Жизнь

И рыбку не съесть, и на два года сесть. Бийчане ночью охотились на семейство лососевых

В Алтайском крае поймали двух рыбаков, которые плавали в лодке вместе с одной пойманной рыбкой, сообщает региональное МВД.

Бийчан поймали с одной рыбкой, внесенной в Красную книгу РФ.
Бийчан поймали с одной рыбкой, внесенной в Красную книгу РФ.
22.мвд.рф

Рыбаков задержали в Бийском районе во время рейда, проведенного полицейскими совместно с представителями рыбоохраны.

«В ночное время на реке Бия была замечена лодка, с которой сплавляли сеть. Подойдя к лодке и осмотрев ее, правоохранители обнаружили тайменя. Эта рыба семейства лососевых занесена в Красную книгу России, а поэтому запрещена к вылову», — рассказали в ведомстве.

У рыбаков, которым 51 и 64 года, изъяли моторную лодку и орудия лова.

В отношении мужчин проводят проверку. За «незаконную добычу» им грозит до 2 лет лишения свободы, или до пяти — если группой лиц по предварительному сговору.

Ранее алтайская полиция задержала браконьера и изъяла 73 рыбки (плотва).

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