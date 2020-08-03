Житель Алтая пошел на преступление из-за нахлынувших воспоминаний

34-летний житель Усть-Коксинского района пришел к знакомому, руководящему мараловодческим хозяйством. Он попросился на работу, но получил отказ.
После этого сельчанин припомнил, как еще в подростковом возрасте работал на маральнике и за плохо выполненную работу глава хозяйства пнул его и отругал.
«Не совладав с эмоциями, нахлынувшими от воспоминаний, обвиняемый решил отомстить обидчику. Взяв канистру с бензином, он пришел к дому потерпевшего и решил поджечь его гараж. Бензином он облил ворота и стены, а затем поджег. Убедившись, что огонь начал разгораться, мужчина ушел домой и лег спать», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Алтай.
Односельчане вовремя заметили огонь, разбудили хозяина и помогли ему потушить гараж. Поджигателя задержали, он не стал отпираться и признался в содеянном.
Если бы пожар вовремя не потушили, потерпевший остался бы без гаража и автомобиля. Сумма причинённого ущерба могла составить более миллиона рублей.
Ранее житель Алтая внезапно возненавидел соседа, выпил и поджег ему диван.