Житель Алтая пошел на преступление из-за нахлынувших воспоминаний

34-летний житель Усть-Коксинского района пришел к знакомому, руководящему мараловодческим хозяйством. Он попросился на работу, но получил отказ.

После этого сельчанин припомнил, как еще в подростковом возрасте работал на маральнике и за плохо выполненную работу глава хозяйства пнул его и отругал.

«Не совладав с эмоциями, нахлынувшими от воспоминаний, обвиняемый решил отомстить обидчику. Взяв канистру с бензином, он пришел к дому потерпевшего и решил поджечь его гараж. Бензином он облил ворота и стены, а затем поджег. Убедившись, что огонь начал разгораться, мужчина ушел домой и лег спать», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Алтай.