Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Житель Алтая пошел на преступление из-за нахлынувших воспоминаний

В Республике Алтай будут судить мужчину, который решил отомстить спустя 17 лет. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

Зажигалка.
Зажигалка.
СС0

34-летний житель Усть-Коксинского района пришел к знакомому, руководящему мараловодческим хозяйством. Он попросился на работу, но получил отказ.

После этого сельчанин припомнил, как еще в подростковом возрасте работал на маральнике и за плохо выполненную работу глава хозяйства пнул его и отругал.

«Не совладав с эмоциями, нахлынувшими от воспоминаний, обвиняемый решил отомстить обидчику. Взяв канистру с бензином, он пришел к дому потерпевшего и решил поджечь его гараж. Бензином он облил ворота и стены, а затем поджег. Убедившись, что огонь начал разгораться, мужчина ушел домой и лег спать», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Односельчане вовремя заметили огонь, разбудили хозяина и помогли ему потушить гараж. Поджигателя задержали, он не стал отпираться и признался в содеянном.

Если бы пожар вовремя не потушили, потерпевший остался бы без гаража и автомобиля. Сумма причинённого ущерба могла составить более миллиона рублей.

Ранее житель Алтая внезапно возненавидел соседа, выпил и поджег ему диван.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость