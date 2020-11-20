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Происшествия

Житель Алтая пришел успокоить брата-дебошира и не выжил под градом пуль

В алтайском Талда Республики Алтай между братьями произошел конфликт, который закончился стрельбой из «Сайги» и смертью человека.

Пуля. Стрельба. Оружие.
Пуля. Стрельба. Оружие.
СС0

Известно, что потерпевшего позвала супруга обвиняемого. Ее муж напился и устроил дома дебош. Женщина обратилась к его брату за помощью.

Между ними возникла ссора, которая затем переросла в драку.

«Один из братьев, посчитав себя оскорбленным и униженным, достал из сейфа в своем доме зарегистрированное на его имя нарезное огнестрельное оружие модели „Сайга-МК“ калибра 7,62×39 мм. и произвел из него не менее 8 выстрелов в родного брата», — рассказали в СУ СКР по Республике Алтай.

Поли попали в голову, грудь и живот. От травм головного мозга, левого легкого, сердца, печени и прямой кишки пострадавший умер на месте.

Вину в убийстве брата мужчина признал в полном объеме.

Ранее житель алтайского села Акташ поссорился с товарищами в бане и расстрелял их.

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