Житель Алтая пришел успокоить брата-дебошира и не выжил под градом пуль

Известно, что потерпевшего позвала супруга обвиняемого. Ее муж напился и устроил дома дебош. Женщина обратилась к его брату за помощью.
Между ними возникла ссора, которая затем переросла в драку.
«Один из братьев, посчитав себя оскорбленным и униженным, достал из сейфа в своем доме зарегистрированное на его имя нарезное огнестрельное оружие модели „Сайга-МК“ калибра 7,62×39 мм. и произвел из него не менее 8 выстрелов в родного брата», — рассказали в СУ СКР по Республике Алтай.
Поли попали в голову, грудь и живот. От травм головного мозга, левого легкого, сердца, печени и прямой кишки пострадавший умер на месте.
Вину в убийстве брата мужчина признал в полном объеме.
Ранее житель алтайского села Акташ поссорился с товарищами в бане и расстрелял их.