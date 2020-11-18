Житель Алтая поссорился с мужиками в бане и расстрелял их

Установлено, что 17 ноября подозреваемый в компании из пяти местных жителей распивал спиртное в бане одного из домов в Акташе.
Между ним и двумя мужчинами возникла ссора. Один из участников конфликта даже стал угрожать ножом подозреваемому. Хозяину бани удалось конфликт пресечь, а еще один участник застолья отвез подозреваемого домой.
Спустя некоторое время подозреваемый вернулся со своим охотничьим гладкоствольным ружьем и выстрелил в мужчин, с которыми у него завязалась ссора. Потерпевшие с огнестрельными ранениями в брюшную полость были доставлены в Улаганскую районную больницу, где один из них скончался, а второй находится в тяжелом состоянии.
Следователи проверяют все обстоятельства преступления.