6 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Житель Алтая убил прохожего за отказ «угостить сигареткой»

33-летнего жителя Горно-Алтайска признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть потерпевшего, пишут «Новости Горного Алтая».

Дым.
Дым.
СС0

Инцидент случился ночью 21 июня 2021 года. Злоумышленник попросил у прохожего сигарету.

«Посчитав полученный ответ грубым, обвиняемый стал жестоко избивать жертву», — отмечает издание.

Потерпевший получил телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина вскоре скончался в больнице.

На время предварительного следствия и судебного разбирательства обвиняемый находился под стражей.

Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее дворник из Пыть-Яха (ХМАО) украл со склада местной мэрии 12 упаковок бумаги, но был пойман при новой попытке.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость