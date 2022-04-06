Житель Алтая убил прохожего за отказ «угостить сигареткой»

Инцидент случился ночью 21 июня 2021 года. Злоумышленник попросил у прохожего сигарету.
«Посчитав полученный ответ грубым, обвиняемый стал жестоко избивать жертву», — отмечает издание.
Потерпевший получил телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина вскоре скончался в больнице.
На время предварительного следствия и судебного разбирательства обвиняемый находился под стражей.
Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее дворник из Пыть-Яха (ХМАО) украл со склада местной мэрии 12 упаковок бумаги, но был пойман при новой попытке.